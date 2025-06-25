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Kayseri'de çamaşır ipi hayat kurtardı

Kayseri'de çamaşır ipi hayat kurtardı

25.06.2025 13:03:00
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İHA
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Kayseri'de çamaşır ipi hayat kurtardı

Kayseri'de 1. kattan düşen yaşlı adam çamaşır ipine takılı kalarak yere çakılmaktan kurtuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek yere düşen yaşlı adam, çamaşır ipine asılı kalarak beton zemine çakılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Apaydın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1. katında meydana gelen olayda, 92 yaşındaki D.Y. balkonda durduğu esnada dengesini kaybetti. Yere düşerken balkondaki çamaşır ipine takılan ve asılı kaldığı ipin hızını kesmesi ile düşen D.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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