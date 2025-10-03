Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 07:58:00
DHA
Kayseri'de kanlı pusu... Cami dönüşü silahlı saldırıya uğradılar!

Hacılar ilçesinde Gülhanım ve Fahri Baktır çifti evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde dün saat 21.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; cami çıkışı evlerinin önüne gelen Fahri ve Gülhanım Baktır çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki yurttaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise; Baktır çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Konular: #Kayseri #Cami #silahlı saldırı

