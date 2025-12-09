Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de erkek vahşeti: Boşanacağı kadını öldürmek için evden çıktı, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

Kayseri'de erkek vahşeti: Boşanacağı kadını öldürmek için evden çıktı, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

9.12.2025 12:51:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kayseri'de erkek vahşeti: Boşanacağı kadını öldürmek için evden çıktı, tartıştığı başka bir kadını öldürdü!

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve giden emekli başçavuş İlhan Ş. (51), binada karşılaşıp, tartıştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül'ü (36) öldürdü.

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'taki 14 katlı binada saat 10.00 sıralarında emekli başçavuş İlhan Ş., iddiaya göre ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş.'yi öldürmek için yaşadığı eve gitti.

Y.Ş. kapıyı açmadı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlhan Ş., daha sonra binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İlhan Ş., yanındaki bıçakla Melek Gül'ü yaralayıp, kaçtı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, hastaneye kaldırıldı. Melek Gül, burada kurtarılamadı.

KATİL YAKALANDI

Kaçan İlhan Ş. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Konular: #boşanma