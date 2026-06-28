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Kayseri’de feci kaza... Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kayseri’de feci kaza... Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var

28.06.2026 10:21:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri’de feci kaza... Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Kayseri’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada A.Ö. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri-Develi yolunda saat 21.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada A.Ö. (21) hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

A.Ö.’nün cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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