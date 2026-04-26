Kayseri’de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var

Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.