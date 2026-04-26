Kayseri’de iki grup arasındaki kavga kanlı bitti: Yaralılar var

26.04.2026 09:22:00
DHA
Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Battalgazi Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda dün akşam saat 21.30 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında B.E.S. ve G.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara'da kayınpeder-damat kavgası: 2 yaralı Ankara'nın Mamak ilçesinde Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven'i tabanca ile vurdu. Muharrem Güven’in oğlu da Murat Güven'i bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
Bursa'da arazi kavgası kanlı bitti: Yaralılar var İnegöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında çıkan baltalı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 polis yaralı Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda iki polis yaralanırken bir polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.