Kayseri’de kadın cinayeti: Eşi tarafından vurularak öldürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Akın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.S. ile eşi G.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A.S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti.

Ağır yaralanan G.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede G.S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan H.A.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.