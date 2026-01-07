Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.01.2026 09:15:00
DHA
Kayseri'de operasyon... Saman balyaları arasında 1,4 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

Kayseri'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda saman balyaları arasına gizlenmiş 1,4 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda Develi ilçesinde H.P., A.D. ve S.K.’nin kullandığı belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, saman balyaları arasında gizlenmiş, 1 kilo 420 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

