Kayseri'de operasyon... Saman balyaları arasında 1,4 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
4 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bu kapsamda Develi ilçesinde H.P., A.D. ve S.K.’nin kullandığı belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, saman balyaları arasında gizlenmiş, 1 kilo 420 gram esrar ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.