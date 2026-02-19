Kayseri’de 'taşkın' alarmı: 200 hayvan tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi’nde bulunan Karasu Deresi’nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırlara az miktarda su doldu.

Taşkın riskinden dolayı bölgeye polis, AFAD, UMKE, Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Tarım İl Müdürlüğü ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da yükselen derede oluşabilecek taşkın riskinden dolayı çalışma yapıldı. Bölgede bulunan ahırlardaki 100’ü büyükbaş, 100’ü küçükbaş toplam 200 hayvanın sorunsuz şekilde tahliyesi sağlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay hakkında açıklama yapan Boğazköprü Mahalle Muhtarı Abdullah Civilo, "Bölgede Karasu Deresi’nin taşmasından dolayı üreticilerimizin ahırlarında su basması oldu. Bölgede ekipler çalışma yaptı. Hayvanların tahliyesi yapıldı. 100’ü büyükbaş, 100’ü küçükbaş 200 hayvanın tahliyesi yapıldı. Telef olan hayvanımız yok. Mağduriyet yaşanmadı. Devletimiz şu anda burada" dedi.