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Kayseri'de yönetici seçimi yapılamayan binaya kayyum atandı!

Kayseri'de yönetici seçimi yapılamayan binaya kayyum atandı!

25.06.2025 15:17:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de yönetici seçimi yapılamayan binaya kayyum atandı!

Kocasinan ilçesinde, 'Kat Mülkiyet Kanunu'na uygun yönetici seçimi yapılamayan apartmana, binadaki bazı kişilerin şikâyeti üzerine dava açılıp, kayyum atandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan A.Ö., F.K., B.K., L.K. ve M.Ö., 2 yıldır bina yöneticisi seçilemediği, bazı kat maliklerinin de hukuka aykırı şekilde toplantı yapıp aidat miktarını artırdığı, çeşitli kararlar alıp para toplandığı bu yüzden de seçim yapılamadığı, bina yöneticisi seçilemediği ve seçim yapılmasına mani olunduğu iddiaları ile Kayseri Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi. Davalı M.K., "Davacı tarafın ortak giderleri ödememesi nedeniyle binada asansör arızası giderilememiştir. Bina görevlisinin ücreti ödenmemiştir. Bina maddi yönden negatife düşmüştür. Yönetici atanması durumunda ekstra külfet yüklenecektir. Davanın reddini talep ederim" dedi.

6 AY SÜREYLE KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme, Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun'u 6 ay süreyle yönetici kayyum olarak atadı. Duygun, açıklamasında, "Kayseri'de bina yönetim şirketleri ve binadaki sorunlar sürekli gündem oluyor. Biz de bu yüzden bu sorunları çözmek adına dernekleşme kararı aldık. Davaya konu binada da kat malikleri arasında bir sorun oluşmuş. 2023 yılında bu bina mahkeme yoluna başvurmuş. 3 yıl süren mahkeme sonunda da derneğimize bir yazı gönderildi. Mahkeme, bizden 3 yönetici istedi. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştık. Ama, kanunda böyle bir şey var. Kat malikleri kendi arasında yönetici seçemediği ve komşuluk ilişkilerine zarar verdiği için mahkeme bizi kayyım atadı" ifadelerini kullandı.

"465 BİN TL'LİK ÖDEME YAPILMAMIŞ"

Duygun, 6 ay kayyum olarak görev yapacaklarını belirterek, "Kayyım atandıktan sonra binada bazı komşuların 3-4 yıldır hiçbir şekilde ödeme yapmadıklarını, sıcak su, ait ve benzeri giderleri ödemediklerini belirledik. Yönetici seçilemediği ve usulsüzlük olduğunun tespit edilmesi nedeniyle kayyım olarak atandık. Yaklaşık 465 bin TL’lik bir ödeme yapılmamış. Biz de borçlu vatandaşlarımızla iletişime geçtik. 6 ay boyunca çalışma yapıp, bunu bir rapor halinde mahkemeye sunacağız" dedi.

Kentte bu tarz sorunların sık olmaya başladığını da belirten Duygun, "Kayyım atanmasından ziyade Kayseri’de esas sıkıntı şu; bu durum Kayseri’de sürekli oluyor. Binalara yöneticiler seçiliyor. Bina yöneticileri kasadaki paraları kendi paraları gibi kullanıp, faturasız harcamalar yapıyorlar. Kat maliklerini zarara sokuyorlar. Vatandaşlarımız yanlışlık olduğunu, usulsüzlük olduğunu düşündüklerinde şikayet haklarını kullanabilirler. Mahkeme bu durumda komşuluk ilişkilerine zarar vermeden kayyım ataması yapabiliyor. Bina adına toplanan paraların hiçbir şekilde bina yönetim şirketlerinin hesaplarında toplanmaması lazım. Bankalarda bina adlarına hesap açılıp, gelirlerin orada toplanması gerekiyor" diye konuştu.

İlgili Konular: #Kayseri #kayyum #apartman

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