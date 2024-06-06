Kayseri merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:09
Kayseri merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı zanlıların 2 kişiyi tehdit ederek, 25 milyon lira değerinde çek-senet imzalattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kayseri merkezli Bursa, Bingöl, Kütahya ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin 25 milyon lira değerinde mağdur 2 kişiye çek-senet imzalatarak ve kendi aralarında kurdukları ticaretle organize bir şekilde hareket ettikleri öne sürüldü.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, toplam 29 milyon 916 bin lira değerinde 6 çek-senet, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca fişeği ile suç unsuru olabileceği değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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