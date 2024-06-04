Son Dakika... Kayseri’de eğitim uçağı düştü: Pilotlar şehit oldu!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:23

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:57

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Yapılan açıklamada eğitim uçağının içinde bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2024

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