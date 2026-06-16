Kayseri merkezli 6 ilde 'uyuşturucu' operasyonu: 221 gözaltı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kayseri merkezli Ankara, Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep'te 2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 ayrı adrese yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 221 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, mahalle ve sokaklarda tezgah niteliğinde kurulan satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve hiyerarşik yapı içerisinde organize şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

'ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ'

Suç yapılanmalarına yönelik yaklaşık 4 ay süren çok yönlü teknik takip, analiz ve delil elde etme çalışmalarının büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla, ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz" denildi.