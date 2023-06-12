Kayseri-Niğde yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 16:39

Güncelleme: 12.06.2023 - 17:03

Kayseri-Niğde yolunun yaklaşık 110'uncu kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında 2 gündür belirli aralıklarla sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle taşan dere yatakları sele neden oldu. Kayseri-Niğde yolu sel suları ile kaplandı, tarım arazileri ise zarar gördü.

Niğde'den Kayseri'ye gelen sürücüler tek şeritten ulaşımı sağlarken Niğde'ye gitmek isteyen sürücüler için yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Niğde istikametine giden sürücüler için de yol tek şeritli olarak ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri seyir halinde olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.