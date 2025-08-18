Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'nin plaka kodu ne? Kayseri'nin plaka numarası kaç? Kayseri ve ilçelerinin plaka harfleri..

18.08.2025 16:46:00
Kayseri’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kayseri ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kayseri plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KAYSERİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kayseri’nin plaka kodu 38 olup, Türkiye’de bilinen plaka kodlarından biridir. Kayseri’de araç plakaları, 38 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kayseri Plaka Kodunun Anlamı

Kayseri’nin plaka kodu olan 38, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
38 sayısı, Kayseri’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kayseri ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kayseri’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kayseri İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Kocasinan    38 AC, 38 AD, 38 AE
Melikgazi    38 M, 38 MA, 38 MB
Talas    38 T, 38 TA
Develi    38 D, 38 DE
Yahyalı    38 Y, 38 YA
Bünyan    38 B, 38 BN
İncesu    38 İN
Tomarza    38 TO
Pınarbaşı    38 P, 38 PN
Sarız    38 SR
Felahiye    38 F, 38 FH
Özvatan    38 OZ
Akkışla    38 AK
Yeşilhisar    38 YH

