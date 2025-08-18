Kayseri'nin plaka kodu ne? Kayseri'nin plaka numarası kaç? Kayseri ve ilçelerinin plaka harfleri..



Kayseri plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KAYSERİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kayseri’nin plaka kodu 38 olup, Türkiye’de bilinen plaka kodlarından biridir. Kayseri’de araç plakaları, 38 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kayseri Plaka Kodunun Anlamı

Kayseri’nin plaka kodu olan 38, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

38 sayısı, Kayseri’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kayseri ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kayseri’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kayseri İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Kocasinan 38 AC, 38 AD, 38 AE

Melikgazi 38 M, 38 MA, 38 MB

Talas 38 T, 38 TA

Develi 38 D, 38 DE

Yahyalı 38 Y, 38 YA

Bünyan 38 B, 38 BN

İncesu 38 İN

Tomarza 38 TO

Pınarbaşı 38 P, 38 PN

Sarız 38 SR

Felahiye 38 F, 38 FH

Özvatan 38 OZ

Akkışla 38 AK

Yeşilhisar 38 YH