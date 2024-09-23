Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:25

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; V.A. (51), H.S.H. (34), A.Ç. (34) ve G.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 17 parça halinde toplam 124,14 gram narkotik madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S.H. ile A.Ç. hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, V.A. ile G.A. hakkında ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Gönen'de 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı

Gönen'de 'uyuşturucu' operasyonu: 1 gözaltı
Çerez dükkanında uyuşturucu satan işletmeci tutuklandı

Çerez dükkanında uyuşturucu satan işletmeci tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler