Kayseri polisinden uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:25

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:40

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda; V.A. (51), H.S.H. (34), A.Ç. (34) ve G.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda ise; 17 parça halinde toplam 124,14 gram narkotik madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S.H. ile A.Ç. hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan, V.A. ile G.A. hakkında ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.