Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Avcılar'da polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç durduruldu. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hafif ticari araçta bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Avcılar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Cumartesi gece saatlerinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari araç D-100 yan yola girdiği sırada durduruldu.
Sivil ekip araçlarından birinin yan yolu kapattığı sırada operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Operasyon sırasında polis ekipleri Ankara istikametinde trafiği durdururken, yan yolda bulunan sürücüler operasyonun sona ermesini bekledi.
Yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Operasyonun sona ermesinin ardından yan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: #Avcılar #uyuşturucu #Operasyon
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