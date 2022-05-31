Kayseri UKOME’dan 'zam' açıklaması

31 Mayıs 2022 Salı, 16:29

UKOME’den yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

Tam bilet: 5.50 TL, indirimli bilet: 2.75 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 280 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 135 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 4,60 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Aktarmalı Hat Tam: 4,60 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.45 TL, Uzun Hat Tam: 5.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.75 TL.

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 1 Haziran gününden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.