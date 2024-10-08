Kayseri’de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir minibüste 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri’de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 14:02

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda bir minibüste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili E.Ç. (45) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Kayseri

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