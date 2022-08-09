Kayseri'de 10 şüpheliye 'uyuşturucu' gözaltısı: 'Salça bidonuna' saklamış
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin ve metamfetamin ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2,10 gram eroin ile rulo folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.A., Y.E.Ş., S.Y., B.B. ve O.M.G. gözaltına alındı.
SALÇA BİDONUNA SAKLAMIŞLAR
M.T. ile V.Y. adlı 2 şüpheliyi takibe alan ekipler de Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda yolcu otobüsünü durdurdu. 2 şüphelinin çantalarında yapılan aramada, salça bidonuna saklanmış 465 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri-Ankara kara yolunda yapılan uygulamada ise H.İ., F.B. ve U.C.B.'nin içinde bulunduğu 07 AGP 863 plakalı otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 395 gram metamfetamin ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.
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