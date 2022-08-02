Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otogarda oturup kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelenen Narkotik ekipleri, yaptıkları aramada kuruyemiş paketinin içinden 100 grama yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'da Kuşadası Otogarı'nda devriye gezen ekipler kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelendi.
Yapılan üst aramasında hiçbir şey bulamayan ekipler kuruyemiş paketine baktı.
Çekirdeklerin içinde gizlenmiş halde kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde bulan ekipler şüpheli S.K., ve M.A.'yı gözaltına aldı.
Yaklaşık 100 grama yakın uyuşturucu ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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