Kuruyemiş paketinin içinden uyuşturucu çıktı

02 Ağustos 2022 Salı, 17:29

Aydın'da Kuşadası Otogarı'nda devriye gezen ekipler kuruyemiş yiyen iki kişiden şüphelendi.

Yapılan üst aramasında hiçbir şey bulamayan ekipler kuruyemiş paketine baktı.

Çekirdeklerin içinde gizlenmiş halde kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde bulan ekipler şüpheli S.K., ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Yaklaşık 100 grama yakın uyuşturucu ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



