Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri tabancayla yaraladı
Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Player Alanı
Kayseri'de dün akşam saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında iddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı.
BABA VE MİSAFİR YARALANDI
M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kamerun'dan Aboubakar açıklaması: 'Utanç verici'
- Kimi destekleyeceğini açıkladı!
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- Mehmet Eymür'ün cenazesine siyasilerden katılım
- İstifa etti!
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!
- Berkan Kutlu'dan Galatasaray itirafı!
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki
- CHP'li Çelik'ten Soylu'ya sert tepki