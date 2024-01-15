Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri tabancayla yaraladı

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 07:33
Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk, kazara babasını ve misafiri tabancayla yaraladı
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Kayseri'de dün akşam saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında iddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı.

BABA VE MİSAFİR YARALANDI

M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kayseri Çocuk silah

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