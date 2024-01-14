Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 ölü
İstanbul Küçükçekmece'de kardeşiyle birlikte motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Kozluk'un kardeşinin hafif şekilde yaralandığı silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Ocak Cuma günü, saat 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle evine giden Hasan Kozluk (32), karşılarından gelen motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda, bir çocuk babası Hasan Kozluk ağır yaralanırken, kardeşi ise hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Kozluk ve kardeşi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan Mustafa Memiş, "Motosikletli kişiler çocuğun kafasına 5 kurşun sıkmışlar, sonra çocuk hastane giderken yolda ölmüş. Önceden kavga etmişler birbirleriyle" diye konuştu.
Saldırıda hafif ticari aracına kurşun isabet eden Ziver Işık, "Aracımı park etmiştim, mermiler bizim araca denk gelmiş" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi