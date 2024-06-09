Kayseri'de 14 aylık bebek süt dolu kovaya düştü: Durumu ağır

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 yalık bebek içi süt dolu kovaya düşüp boğulma tehlikesi geçirdi. Bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:57
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İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana gelen olayda, 14 aylık L.B., ailesinin peynir yapmak için beklettiği süt dolu kovanın içine düştü.

Durumu fark eden ailesi tarafından yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, solunumu duran L.B.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken L.B.'nin ise yaşam mücadelesinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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