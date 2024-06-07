Safari yapan aileye zürafa şoku: Bebeklerini kaptı!

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:45

Sierra Robert, Jason Toten ve kızları Paisley, kızları bir safari sırasında yaklaşan zürafayı elleriyle beslemek isteyince büyük bir şok yaşadı.

Uzun boyunlu hayvan, küçük kızın besleme girişiminin ardından, tişörtünden yakalayarak onu havaya kaldırdı.

Zürafa, kızı arabaya birkaç saniye sonra geri bıraktı ve iki yaşındaki Paisley, bu olaydan herhangi bir zarar görmedi.

"AZ KALSIN KALBİM DURUYORDU!"

Baba Toten, olayla ilgili olarak yerel basına yaptığı açıklamada, "Az kalsın kalbim duruyordu" dedi.

Jason Toten, sözlerine şöyle devam etti:

”Ailece dışarıda bir gün geçirmek için safari parkına gittik ve Paisley ile annesi hayvanları beslemek için kamyonun kasasına binmişti. Zürafanın yanına vardığımızda, elimizdeki tüm yiyecekleri yedi ve sonra yanlışlıkla Paisley'nin tişörtünü kaptı ve onu aldı."

ZÜRAFA HAYRANI OLDU...

Küçük çocuğun babası, kızının bu olaydan etkilenmediğini ve aksine zürafaların daha büyük bir hayranı haline geldiğini belirtti.

Baba Jason, ”Paisley'nin olaydan sonra tek istediği hediyelik eşya dükkanından oyuncak bir zürafa ve zürafa tişörtü oldu. Biz de ona bunları aldık ve gelecekte parkı kesinlikle tekrar ziyaret edeceğiz" dedi.

Toten, her şey sona erdiğinde, kimse zarar görmediği için yalnızca gülüp geçtiklerini söyledi.