Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ikinci bebeklerini kucakladı!

1 Haziran'da oğulları Rika'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne - baba olmanın sevinicini yaşayan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti, kızları Vina ve yeni doğan bebekleri ile dört kişilik mutlu aile fotoğraflarını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:13
Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ikinci bebeklerini kucakladı!
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13 Haziran 2019'da Barselona'da evlenen kızları, Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucaklarına alan oyuncu Müge Boz ile emekli basketbolcu Caner Erdeniz, 1 Haziran'da da ikinci çocuklarına kavuşmuştu.

Erkek bebek dünyaya getiren ve Rika adını veren Müge Boz, eşi Caner Erdeniz, kızı Vina ve yeni doğan bebeği ile objektif karşısında poz verdi.

Eşi, kızı ve oğluyla dört kişilik ardından Rika ile ayrı ayrı çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan Müge Boz'un paylaşımları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Müge Boz, yayımadığı fotoğrafta Rika'nın yüzünü kapattı.


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