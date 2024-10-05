Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ö'nün (30) yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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