Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:26

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ö'nün (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Kayseri

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