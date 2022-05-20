Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını ve kendisini bıçakladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, mezarlıkta tartıştığı aynı yaşta olduğu arkadaşını boğazından, kendisini de bacağından bıçakla yaraladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Germir Mezarlığı'nda buluşan iki çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında B.A, arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
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