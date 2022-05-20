Kayseri'de 15 yaşındaki çocuk, arkadaşını ve kendisini bıçakladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 11:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Germir Mezarlığı'nda buluşan iki çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında B.A, arkadaşını bıçakla boğazından, kendisini de bacağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.