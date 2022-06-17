Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
Kayseri’de, Ali Dağı’ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana geldi.
Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı. İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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