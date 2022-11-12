Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir genç evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:39
Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Suriye uyruklu Y.A. (20), Keykubat Mahallesi Gülbahçe Caddesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı kardeşi tarafından hareketsiz bulundu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Ölümü şüpheli bulunan Y.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kayseri ölü bulundu polis

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