Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir genç evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Suriye uyruklu Y.A. (20), Keykubat Mahallesi Gülbahçe Caddesi'ndeki evlerinde, birlikte yaşadığı kardeşi tarafından hareketsiz bulundu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK
Ölümü şüpheli bulunan Y.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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