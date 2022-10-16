Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı

16 Ekim 2022 Pazar, 16:34

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının doğu illerinden batı illerine sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçta ve şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada, 450 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan O.K, M.K. ve A.K. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.