Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Çantalarda yapılan aramada, 450 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının doğu illerinden batı illerine sevkiyat yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı kent girişinde durdurdu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Araçta ve şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada, 450 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan O.K, M.K. ve A.K. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı.
Zanlıların Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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