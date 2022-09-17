Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 14 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü firari hükümlü 14 zanlı yakalandı. 3 kişi tutuklanırken, diğer kişiler ise serbest bırakıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
DİĞERLERİ SERBEST KALDI
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan E.Ü. ve mala zarar verme suçundan 6 ay hapis cezası kesinleşen H.Ö. ile aranan 11 şüpheli yakalandı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından E.A, E.Ü. ve H.Ö. cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.
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