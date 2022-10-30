Kayseri'de 4 suçtan aranan kadın dondurucuda bulundu!

30 Ekim 2022 Pazar, 17:25

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik Mimarsinan Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 'alkollü araç kullanma' suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. isimli kadın, ikametinin mutfak kısmında çalışır halde bulunan derin dondurucu içerisinde saklanır vaziyette yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.