Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Kayseri'deki bir özel okulda eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:16

Alınan bilgiye göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde okulda yedikleri yemeğin ardından evlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Ebeveynleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen çoğu lisede eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hastanelerdeki müdahalenin ardından taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Kayseri #Özel okul #Zehirlenme

İlgili Haberler

Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti

Doğum günü pastası 15 öğrenciyi hastanelik etti
Alkollü koca eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' dedi: dövüp hastanelik etti

Alkollü koca eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' dedi: dövüp hastanelik etti
Kapısı açık minibüsten düşen kadın hastanelik oldu

Kapısı açık minibüsten düşen kadın hastanelik oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler