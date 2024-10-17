Kayseri'de 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Kayseri'deki bir özel okulda eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, özel okulun farklı şubelerinde eğitim gören ilkokul ve lise öğrencilerinde okulda yedikleri yemeğin ardından evlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Ebeveynleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen çoğu lisede eğitim gören 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Hastanelerdeki müdahalenin ardından taburcu edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Kayseri #Özel okul #Zehirlenme
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