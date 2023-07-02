Kayseri’de 480 acemi kasap hastaneye başvurdu

Kayseri’de Kurban Bayramı süresince kendisini yaralayan 480 acemi kasap hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 09:43
Kayseri’de 480 acemi kasap hastaneye başvurdu
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Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte Kayseri’de veriler ortaya çıkmaya başladı.

Bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başlarken, kazara kendilerini yaralayan vatandaşlar da hastaneye akın etti.

Kendi araçları ve ambulanslar ile hastane gelen kasaplar, tedavi edildi.

480 KİŞİ YARALANDI

Kayseri’de bayram boyunca il genelinde 480 acemi kasap hastaneye başvururken, tedavisi tamamlanan yaralı kasaplar taburcu edildi.


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