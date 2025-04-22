Kayseri'de acı olay... Cam silerken 4'üncü kattan düştü!

Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesin kaybedip beton zemine düşen Nurgül Köstelekoğlu, ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kayseri'de acı olay... Cam silerken 4'üncü kattan düştü!
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DHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 12:39

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı bir binada saat 11.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu (65), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #beton zemin #Cam #Kayseri #yaralı

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