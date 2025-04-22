Kayseri'de acı olay... Cam silerken 4'üncü kattan düştü!
Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camlarını silerken dengesin kaybedip beton zemine düşen Nurgül Köstelekoğlu, ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı bir binada saat 11.00 sıralarında acı bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu (65), iddiaya göre cam sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Köstelekoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #beton zemin #Cam #Kayseri #yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- O işçi tutuklandı!
- 5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'
- Sürekli geçmişi kurcalayan burçlar hangileridir?
- MHP, Devlet Bahçeli'yi yürürken paylaştı
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!