Kayseri'de acı olay: Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Karaaslan (19) ile kardeşi Ahmet Can (17), hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti.
Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Hakan Ural'ın 'İran-İsrail' yorumu gündem oldu
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- Saldırının ardından Çin'den ilk açıklama
- ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
- ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
- Evren Barış Yavuz için karar verildi!
- Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz 5 burç
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı