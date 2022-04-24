Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de tartıştığı anneannesi 76 yaşındaki Hava Ruhcan'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İddiaya göre, Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan ile torunu İ.A arasında 21 Nisan'da, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A'nın boğazını sıktığı anneannesi kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
İ.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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