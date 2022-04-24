Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde anneannesini boğduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

AA
24 Nisan 2022 Pazar, 10:46
Kayseri'de anneannesini boğduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Kayseri'de tartıştığı anneannesi 76 yaşındaki Hava Ruhcan'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Yastıkçılar Sokak'ta Hava Ruhcan ile torunu İ.A arasında 21 Nisan'da, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.A'nın boğazını sıktığı anneannesi kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İ.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler