Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ara buluculuk görüşmeleri sırasında avukat Savaş Ünlü'yü (42) bıçaklayarak yaralayan Ersoy K. yakalanıp, gözaltına alındı.
Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki ara buluculuk ofisinde, 12 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında iddiaya göre, kooperatif alacağı görüşmeleri sırasında ara buluculuk yapan avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı.
KOLUNDAN YARALAYIP KAÇMIŞTI
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerindeki bıçakla Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Ersoy K.'yi bugün yakalayıp, gözaltına alındı. Ersoy K. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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