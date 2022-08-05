Zülal Kalkandelen yazdı: Avukatlar da ülkeyi terk ediyor!

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:25

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Sağlıkta şiddet vakalarının artması ve özlük haklarının verilmemesi nedeniyle ülkeden ayrılan doktorların yanı sıra avukatların da ülkeyi terk ettiği terk ettiği biliniyor. Bu soruna dikkat çeken Kalkandelen'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"AVUKATLIK YAPMIYORLAR"

"Tanıdığım bir avukat söyledi. Son dönemde çok sayıda avukat ülkeyi terk edip yeni bir hayat kurmak için yurtdışına gidiyormuş.

'Ama koşulları doktorlar gibi değil, gidip orada avukatlık yapmıyorlar; tezgâhtarlık, çocuk bakıcılığı, hayvanları gezdirme gibi işler yapıyorlar' dedi.

Yapılan bu işleri asla küçümsemiyorum elbette; emeğiyle hayatını kazanan herkese saygı duyarım. Sadece benim avukatım da ülkeden aniden ayrılınca şaşırmıştım. Meğerse bu, avukatlar arasında da yaygınmış.

HER GÜN YEDİ DOKTOR GİDİYOR

Son yıllarda hangi meslekten kaç kişi ülkeden gitti bilmiyorum ama Ankara Tabip Odası’nın raporunda her gün yedi doktorun ülkeyi terk ettiğini okudum.

Gün geçmiyor ki bu ülkenin en iyi eğitim kurumlarında okumuş, meslek sahibi, yetenekli insanları Türkiye’den ayrılmasın...

"BİZ BURADAYIZ"

“Herkese Kitap” adlı bir proje hazırlayıp AB’ye sunan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık dönemindeki bir törende övgüyle söz ettiği Ahmet Katıksız da ülkeyi terk ettiğini duyurmuş.

Demiş ki: “Beni yönetenlerin liyakatsiz bir şekilde atandığı kadroların altında kendimi tüketeceğime dünyanın bambaşka bir coğrafyası olan Belçika’dayım.”

Gidenleri eleştirmek için değil ama şunu da vurgulamak istiyorum:

Biz buradayız!

Ve sorunu tam olarak ortaya koymalıyız."



