Zeytinburnu’nda bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstanbul Zeytinburnu'nda kıraathanenin önünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı kavgada 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir araçla kahvehane önünde tehlikeli hareketler sergileyen grupla, kahvehanedekiler arasında tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Coşkun B. eline aldığı bıçakla Kadir Ö., Abdullah Ö. ve Diyar Ö.’yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan Kadir Ö., Abdullah Ö. ve Diyar Ö. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Coşkun B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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