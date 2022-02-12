Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 22:11

Kayseri'nin en işlek caddelerinden biri olan Sivas Caddesi üzerinde bulunan Forum Kayseri AVM'de akşam saatlerinde bir grup ile güvenlik personeli arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesiyle güvenlik personelleri ile grup birbirine girdi.

YURTTAŞLAR PANİK YAŞADI

Bıçağın da kullanıldığı kavga sırasında AVM'de bulunan yurttaşlar büyük panik yaşadı.

Olayda yaralanan 1 güvenlik personeli çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise AVM'de güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.