Kastamonu'da bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi öldü

20 Ocak 2022 Perşembe, 09:32

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Y.T. ile Suriye uyruklu A. M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, bıçakla A.M.'y, yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.M., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.