Kayseri'de bir bankın yanında erkek cesedi bulundu

Kayseri'de bir bankın yanında erkek cesedi bulundu. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen şahsın oğlu, "Babamı yerden kaldırın" diye feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:37
Kayseri'de bir bankın yanında erkek cesedi bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi 434. Sokak üzerinde bulunan bir bankın yanında H.İ.Ö.'nün hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.İ.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

'BABAMI YERDEN KALDIRIN'

Öte yandan acı haberi alan H.İ.Ö.'nün yakınları olay yerine geldi. Talihsiz adamın oğlu babasının cansız bedenine sarılarak "Kaldırın yerden babamı" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.


Kayseri erkek cesedi

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