Şanlıurfa’da korkunç olay: Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 18:21

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 18:21

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında korkunç bir olay yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynerine bakan yurttaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince ekiplere haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı duran ve cinsiyeti kız olan bebeğin öldüğünü belirledi.

KOLUNDA DOĞUM KÜNYESİ BULUNDU

Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum künyesi olan bebeğin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.