Kayseri'de bir günde iki kız çocuğu inşaattan düştü

Kayseri’de bir günde ikinci kez ‘inşaattan düşme’ vakası yaşandı. 15 yaşındaki E.B., Melikgazi ilçesinde bulunan bir inşaatın 11. katından düştü. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

İHA
10 Nisan 2022 Pazar, 16:50
Kayseri'de bir günde iki kız çocuğu inşaattan düştü
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen çocuk ağır yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki E.B. 11 katlı bir binanın son katından aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.B.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BUGÜN BİR ÇOCUK DAHA İNŞAATTAN DÜŞTÜ

Bugün yaşanan olayda, Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir inşaatın 7. katından aşağı düşen 16 yaşındaki İpek N.D. ağır yaralanmıştı. 


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