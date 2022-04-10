7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Kayseri’de 16 yaşındaki İpek N. K., bir inşaatın 7. katından düştü. Genç kız ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, bir inşaatın 7. katından aşağı düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, İpek N.K. inşaatın 7. katından aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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