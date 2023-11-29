Kayseri'de dehşet: Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Kayseri’de Yaşar Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Esra Nur Ç. tarafından bıçakla yaralandı.
Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesindeki müstakil evde, dün saat 23.00 sıralarında Esra Nur Ç. ile eşi Yaşar Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Esra Nur Ç., mutfaktan aldığı bıçakla kocası Yaşar Ç.'yi yaraladı. Gürültü üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yaşar Ç.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Esra Nur Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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