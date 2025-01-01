Kayseri'de dev kaçakçılık operasyonu: Tam 11 milyon...

Yayınlanma: 01.01.2025 - 17:02

Güncelleme: 01.01.2025 - 17:05

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayı içerisinde kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen 35 operasyonda 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 11 milyon 592 bin 520 dal makaron, 52 adet tarihi eser, 2 bin 485 kg kaçak tütün, 3 bin 597 paket kaçak sigara, 68 litre sahte alkol, 294 şişe sahte alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; aranan 68 şahısta yakalandı.