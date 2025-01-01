Kayseri'de sokak köpeği tabancayla vuruldu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Kayseri'de sokak köpeği tabancayla vuruldu
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:45

Bünyan ilçesi Mersinönü mevkii üzerinde dün tabancayla vurulmuş halde olan sokak köpeğini fark eden bir esnaf, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sokak köpeği, belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) iş birliğiyle merkezdeki veteriner kliniğine getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

KAYHAKDER yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #Kayseri

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