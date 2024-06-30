Kayseri'de düğünde kavga: 4 kişi tüfekle yaralandı
Kayseri'de bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma yaşandı.
KALABALIĞIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR
Düğün yerinden uzaklaştırılan gruptan bazıları bir süre sonra geri dönerek av tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralan 4 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Otel ve evler tahliye edildi!
- Dev operasyon: Tutuklandılar
- İkinci el otomobil satışında düşüş: 'Fiyatlar artacak'
- Aşırı sıcaklar hasadı vurdu: Üretici tarlaya bile inmedi
- Fenerbahçe sezona hızlı başladı!
- Erdoğan ve ekonomist damadı uzun süre sonra aynı karede!
- Ünlü araştırma şirketinden 'asgari ücret' anketi
- CHP 'erken seçim' için tarih verdi!
- Büyük zammın nedeni belli!